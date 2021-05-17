Малая Вишера, Новгородская область, 17 мая, 2021, 10:08 — ИА Регнум. На федеральной скоростной платной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области перевернулась цистерна с битумом. Из-за этого движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении. Об инциденте 17 мая сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Пресс-служба УМВД по Новгородской области На трассе М-11 «Нева» в Новгородчине перевернулась цистерна с битумом

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 мая в 04:52 мск на 509-м км трассы М-11 «Нева» в Маловишерском районе Новгородской области. 44-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz с цистерной с битумом, двигаясь со стороны Москвы в сторону Петербурга, не учёл особенности груза, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение. Цистерна опрокинулась, а битум вылился на проезжую часть.

«Водитель не пострадал, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время на месте происшествия работают подрядные организации по очистке проезжей части. Осуществляется бесперебойное движение по одной полосе в каждом направлении».