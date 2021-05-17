Москва, , 10:02 — REGNUM Главными недостатками интернета жители России считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, говорится в исследовании банка «Открытие».

"Главными недостатками «всемирной паутины» граждане считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (61%)», — говорится в исследовании.

Ещё 55% опрошенных считают недостатком интернета обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей, 41% — агрессию и нетерпимость в социальных сетях.

Ещё 39% опрошенных считают, что интернет отнимает слишком много времени, а 35% граждан, что он отвлекает от реальной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), среди самых популярных социальных сетях среди российских мессенджеров лидирует приложение WhatsApp, им пользуется половина опрошенных, на втором и третьем месте — Telegram (22%) и Viber (10%). Самыми популярными соцсетями у россиян стали «ВКонтакте» и «Одноклассники» (38% и 29% соответственно).

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