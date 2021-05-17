Москва, , 10:00 — REGNUM Законопроект о возможности создавать в России личные фонды для управления имуществом, бизнесом и активами внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. Инициатива является продолжением развития наследственного права.

Законопроектом предлагается предусмотреть в российской юрисдикции право граждан создавать личные фонды для управления имуществом при своей жизни («прижизненный» фонд). Такой фонд, продолжающий свою деятельность после смерти гражданина-учредителя, становится наследственным. Таким образом, наследственный фонд будет являться разновидностью личного фонда, сообщил Крашенинников.

Поправками в Гражданский кодекс предлагается ввести понятие «личный фонд». Таковым будет признаваться унитарная некоммерческая организация, созданная либо при жизни гражданина-учредителя им самим, либо после его смерти нотариусом — для целей управления имуществом фонда (переданным или унаследованным от гражданина-учредителя.

Что касается существующих в настоящее время фондов, которые преследуют благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели, то они получат в ГК РФ новое наименование — «общественно полезные фонды».

Личный фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок.

Стоимость имущества, которое учредитель передает личному фонду при создании, не может быть менее 100 млн рублей. При этом оценка имущества должна быть проведена независимым оценщиком.

Все решения, связанные с управлением фондом, принимает учредитель, утверждает и при необходимости изменяет устав фонда, условия управления фондом и иные внутренние документы. Учредитель может также по своему усмотрению определять структуру и персональный состав органов фонда. Важно отметить, что после смерти учредителя утвержденные им при жизни уставные документы по общему правилу не могут быть изменены.

Одновременно запрещается «соучредительство» и замену учредителя личного фонда.

Законопроект о создании личных фондов был внесен в Госдуму в 2018 году, представленная редакция — вторая.

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