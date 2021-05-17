Варшава, , 10:00 — REGNUM Число коек в больница Польши, занятых пациентами с диагнозом COVID-19, за последние сутки уменьшилось на 711. Об этом 16 мая сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на станице в соцсети Twitter.

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«В течение суток количество коек, занятых пациентами с COVID-19, уменьшилось на 711. На сегодняшний день ими занято 11 710 коек. Также уменьшилось количество коек с пациентами, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких. На данный момент занято таковых 1 589 коек. На протяжении последних суток их стало меньше на 38. Наблюдается постоянное уменьшение коек с пациентами с COVID-19», — отметил он.

Помимо этого, министр напомнил, что количество коек для пациентов с COVID-19 в первой половине мая было сокращено до 40 тысяч.

«На пике третьей волны пандемии у нас стоял вопрос нехватки мест в больницах. Мы проводили госпитализацию людей в больницы иных регионов — не тех, где они проживают. Как видно, тенденцию удалось переломить», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во отметил, что «пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней».