Москва, , 10:00 — REGNUM Наличие чувства юмора у сотрудника называют плюсом и дополнительным аргументом в его пользу при устройстве на работу 55% работодателей в России, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Чаще всего чувство юмора работников ценится в сфере услуг (60%), в строительстве (56%) и на производственных предприятиях (55%).

Чувство юмора помогает в поиске работы и построении карьеры 54% опрошенных — чаще всего сотрудникам старше 45 лет (58%) и людям с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (65%).

Опрос проведен 13−14 мая 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 241 населенном пункте во всех округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, почти абсолютное количество граждан (97%), по их собственным словам, не обделены чувством юмора.

Читайте подробнее: 97% жителей России считают, что не лишены чувства юмора