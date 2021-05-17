Душанбе, 17 мая 2021, 09:59 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Миризёев посетит Ходжент в рамках визита в Таджикистан, 17 мая сообщает агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в таджикистанском правительстве.
Отмечается, что президенты Узбекистана и Таджикистана посетят Ходжент после переговоров и подписания двусторонних документов. Мирзиёев планирует ознакомиться с торгово-экономическим потенциалом города.
Узбекистанский лидер посетит несколько промышленных предприятий и культурно-исторические объекты города, а также встретится с руководством Согдийской области Таджикистана.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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