Чита, , 09:58 — REGNUM Обнародованы доходы губернатора Забайкальского края за 2020 г. Судя по официальной информации, он получил 3,4 млн рублей, что на 860 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

В собственности Осипова, как и год назад, находятся две квартиры площадью 77,1 и 84,8 кв. метра, жилой дом площадью 35,6 кв. метра, земельный участок в 10 соток и индивидуальный газопровод.

У главы Забайкалья больше не значится автомобиль Иж-2715, однако он приобрел в 2020 году мотоцикл «Урал». В пользовании губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. метра, а также машино-место.

Супруга главы региона в 2020 году заработала 2,86 млн рублей. Ей принадлежат три земельных участка, жилой дом площадью 67,8 кв. метра и часть другого жилого дома площадью 182,8 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году тогда ещё врио губернатора Александр Осипов заработал 5,1 млн рублей, что почти на два миллиона рублей меньше, чем в 2017 году.

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Напомним также, что в начале октября 2018 года губернатор Забайкальского края Наталья Жданова ушла в отпуск, а через неделю объявила, что «прощает всем, кому должна» и уходит в отставку. В ожидании кадрового решения ей пришлось продлить свой отпуск ещё на несколько дней.

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В статусе врио Александр Осипов работал до осени 2019 года, победив на губернаторских выборах с разгромным результатом: за никому ранее не известного беспартийного экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Осипова отдали свои голоса почти 90 процентов избирателей.

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