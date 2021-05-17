Ставрополь, , 09:58 — REGNUM Начало новой рабочей недели в Ставропольском крае отмечено объявлением экстренного предупреждения из-за чрезвычайного уровня пожарной опасности на ряде территорий. По данным регионального управления Гидрометцентра, 17−19 мая в Курском и Степновском муниципальных округах будет существовать вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами.

В этих районах отмечается 5 класс чрезвычайной пожароопасности. При этом, как сообщили в региональном управлении МЧС, угроза населенным пунктам в этих районах отсутствует.

Между тем в спасательном ведомстве предупредили о соблюдении осторожности при обращении с огнем и запретили разводить костры в лесных массивах и степных территориях, а также курить и допускать «выбрасывания горящих спичек и не затушенных сигарет».

Как сообщало ИА REGNUM, в Северо-Кавказский федеральный округ в конце прошлой недели пришла 30-градусная жара. В отдельных районах округа температура воздуха может превышать +33 градуса.

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