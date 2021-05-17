Чебоксары, , 09:57 — REGNUM В Чувашии планируют организовать выезды мобильных бригад для вакцинации населения от COVID-19 на ярмарках. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 мая, было заявлено на планёрке в правительстве.

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В настоящее время власти рассматривают различные площадки для проведения иммунизации. В частности, по словам министра здравоохранения Владимира Степанова, планируются выезды на ярмарки.

«Работа ведётся, но хочется содействие со всех сторон», — сказал руководитель ведомства, обращаясь к муниципальным властям.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что нужно действовать из принципа, что «вакцина идёт к человеку, а не человек к вакцине», поручив расширять формы охвата вакцинацией от COVID-19.

Отметим, что в майские праздники в Чебоксарах мобильные пункты вакцинации работали у крупных торговых центров.

Как сообщало ИА REGNUM, всего получено 113 тыс. доз вакцины от COVID-19, первую прививку сделали почти 92 тыс. жителей, что составляет 15,6% от численности населения.

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Напомним, что Олег Николаев раскритиковал глав администраций и должностные лица за бездействие в ходе вакцинации, отметив, что «система здравоохранения напрягается». По его словам, вакцинация от COVID-19 является «панацеей» в борьбе с коронавирусом.

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