Москва, , 09:56 — REGNUM В Москве владельцы участков продолжают использовать «свободную» землю, примыкающую к законным наделам. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Как рассказал замглавы управления Александр Левченков, в столице в 2021 году на 15% увеличилось число проверок в сфере земельного законодательства. В 97% случаев выявляются нарушения. Средняя площадь самовольно занятых участков превысила три сотки — 312 квадратных метров.

Левченков отметил, что «тенденция по самозахвату земли не снижается».

«По закону владелец не имеет права самовольно использовать «свободную» землю рядом со своим участком», — сказал он.