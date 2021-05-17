Уфа, , 10:01 — REGNUM 90 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 17 мая сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, всего в регионе было выявлено 36 950 случаев заражения коронавирусом. При этом за минувшие 24 часа в Башкирии справились с инфекцией 107 человек, а всего победили инфекцию 34 629 человек. В больницах продолжают лечение 130 пациентов с COVID-19, в том числе в отделении интенсивной терапии получают лечение шесть пациентов. На дому лечатся 1,7 тысяч человек.

Забелин отметил, что в Башкирии действуют 1523 инфекционных койки для пациентов с внебольничной пневмонией и с COVID-19, при этом 67% из них заняты.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 16 мая в республике за сутки было выявлено 92 случая заражения коронавирусом.