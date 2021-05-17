Ульяновск, , 09:59 — REGNUM Крупный пожар, который произошел в Ульяновской области на территории бывшего лесокомбината, полностью потушен. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

При этом уточняется, что на территории бывшего лесокомбината в поселке Майна загорелись опилки, затем огонь перекинулся на два жилых и три нежилых дома, а позднее на склад с поддонами с опилками. В результате общая площадь пожара составила 3,35 тысячи кв. метров.

Также указывается, что при пожаре полностью сгорели три дом и никто не пострадал.

«В 08:30 (07:30 мск) 17 мая по местному времени объявлена полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Майнском районе Ульяновской области произошёл крупный пожар, которому был присвоен повышенный ранг опасности: горела территория бывшего лесокомбината.