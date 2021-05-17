Москва, , 10:00 — REGNUM Абрикосы и персики могут стать причиной гибели детей из-за яда, который есть в косточках. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Персиковые и абрикосовые ядра содержат синильную кислоту, это легкоподвижная ядовитая жидкость. В детстве, вспомнил врач, он вместе с другими детьми долбил косточки и ел эти ядра.

«Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — сказал Мясников.

Биолог, кандидат биологических наук Екатерина Баранова добавила, что у детей часто проявляется аллергия на персики. Аллергии не будет, если сварить эти фрукты или убрать шкурку и внутреннюю часть, где много белков.

Читайте также: Мясников назвал предупреждающие симптомы инфаркта