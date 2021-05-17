Москва, , 09:53 — REGNUM Основным драйвером увеличения мировых цен на технику станет рост инфляции. Об этом 17 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал прогноз руководителя корпорации IBM о том, что в мире еще два года будет ощущаться нехватка микросхем.

«Точно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с тем, как долго сохранится дефицит — невозможно. Но с учетом того, что строительство производственных мощностей занимает около года, а также, не забывая про сложности поставок в период пандемии — срок два года выглядит очень реалистичным, — сказал Хестанов. — Мировые цена на технику, естественно, вырастут. Но основным драйвером роста станет рост инфляции. На его фоне влияние дефицита вторично. Самый важный фактор для российского рынка самый важный фактор — это курс рубля. И только при его долгосрочной стабильности начинают проявляться факторы, связанные с динамикой цен на зарубежных рынках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил о том, что дефицит микросхем сохранится.

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