Канберра, , 09:54 — REGNUM Кроссовер Hyundai Nexo в Австралии установил новый мировой рекорд по дальности хода для машин, работающих на водороде. Видео с процессом установления рекорда размещено на официальном YouTube-канале компании.

Рекорд на Nexo установил пилот Брендон Ривз, преодолев расстояние в 887,4 км. Стоит отметить, что это больше, чем ожидал автопроизводитель — «по паспорту» машина проезжает без дозаправки 660 км (по циклу WLTP). Для экономии топлива пилот ехал со средней скоростью 66,9 км/ч.

В движение водородное авто приводит электромотор производительностью 163 л. с. (394 Нм), который питается от топливных элементов и аккумулятора. Ёмкость баллонов равна 6,35 кг водорода.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд был установлен пилотом Бертраном Пикаром на Hyundai Nexo в 2019 году. Тогда дальность хода автомобиля составила 778 км.

Ранее компания Hyundai Motor представила модель Grandeur Le Blanc. Безопасность пассажиров и водителя в автомобиле обеспечивают помощник при вождении на автотрассе, система предотвращения от бокового столкновения, экран слепых зон и дисплей объёмного обзора.

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