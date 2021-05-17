17 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Определяя сегодняшнюю геополитику как столкновение между демократией и автократией, администрация Байдена рискует как расширить возможности противников Америки, так и подорвать позиции своих союзников. А подход «мы против них» сделает невозможным противодействие общим глобальным вызовам.

Александр Белов, , 10:54 — REGNUM Президент США Джо Байден находится у власти уже несколько месяцев и теперь рассматривает возможность корректировки своего курса. Кажется, что особенно полезно было бы изменить его в одном аспекте: перейти к более прагматичной, менее идеологической внешней политике, пишет старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан в статье, вышедшей 14 мая в Project Syndicate.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

До сих пор Байден сосредоточил свое внимание на противостоянии демократий и автократий. Выступая с обращением к Конгрессу в конце апреля, он назвал противников страны «автократами мира», пообещав, что будущее не за ними, а за США. Представляя противостояние XXI века таким образом, Байден призвал к проведению глобального Саммита демократий для мобилизации стран-единомышленников против нелиберальных соперников.

Благодаря такому подходу, возможно, и удастся сплотить граждан, но в стратегическом плане такой курс ошибочен. После прихода к власти Байдена отношения США испортились как с КНР, так и с Россией. Пекин продолжает демонстрировать силу в адрес Тайваня, ссоры между китайскими и американскими официальными лицами происходят публично. Со своей стороны, Москва «выступила с новыми военными угрозами Украине», Белый дом и Кремль ввели взаимные санкции и изгнали дипломатов друг друга.

Джо Байден (сс) jlhervàs

Если учесть, что эти страны преследует разные цели, значительная напряженность в американо-китайских и американо-российских отношениях неизбежна. Однако недавняя эскалация враждебности повышает риск острейшего дипломатического разрыва или того хуже и ставит крест на необходимом сотрудничестве по общим проблемам, таким как изменение климата, борьба с пандемиями, распространение ядерного оружия и должное управление взаимозависимой мировой экономикой.

США будет очень сложно сотрудничать с Китаем и Россией практически по любому вопросу, если общая стратегия США будет сосредоточена на свержении нелиберальных держав. Вместо того чтобы запускать идеологические залпы, администрации Байдена следует разработать выверенные ответы на дискретные угрозы, исходящие от Китая и России, при этом продолжая прагматичную совместную работу с ними.

Что касается Китая, США и их союзники должны выступить против его несправедливой торговой практики, вернуть под свой контроль важнейшие цепочки поставок и сохранить преимущество в ключевых технологических областях, а также противодействовать все большему военному потенциалу Китая. Что касается России, то цель должна заключаться в сдерживании и наказании за военный экспансионизм Кремля, кибератаки и вмешательство в зарубежные выборы. И, в более широком смысле, все демократии должны осуждать нарушения политических прав и прав человека, где бы они ни происходили.

Но в мире, который необратимо глобализирован и взаимозависим, противостояние явным и насущным опасностям не должно приводить к появлению новой идеологической линии разлома. Даже если сдерживание сработало против Советского Союза во время холодной войны, сегодня стратегия «с нами или против нас» не принесет таких же результатов. Имея экономику, которая составляла примерно три пятых от экономики США, Советский Союз так и не приблизился к созданию необходимых средств, чтобы опередить своих демократических соперников. Его склеротический социализм и принудительные союзы нанесли вред экономике и ослабили его глобальную привлекательность.

Мао Цзэдун и президент США Ричард Никсон во время своего визита в Китай

С Китаем, чей ВВП скоро превысит, а затем и намного превзойдет ВВП США, дело обстоит не так. Благодаря компетентному политическому и экономическому управлению сверху вниз, технологическому мастерству, значительным иностранным инвестициям и амбициозной дипломатической работе (включая крупномасштабный экспорт собственной вакцины против COVID-19) Китай уже пользуется существенным влиянием на мировом рынке. Возврата к разделенному двухблоковому мировому порядку времен холодной войны уже не будет.

В этом новом мире демократическая форма правления по-прежнему будет обладать важным преимуществом: люди предпочитают свободу. Но впервые с момента, когда США в 1940-х стали мировой державой, страна теперь сталкивается с Китаем как с полноценным конкурентом. А поскольку США нуждаются в помощи Китая для сдерживания Северной Кореи, борьбы с глобальным потеплением и решения других транснациональных проблем, им лучше начать разрабатывать стратегию, которая не сводится только к принципу «они против нас».

Если исходить из политики США, основанной на столкновении демократии и автократии, такой подход не просто не приведет к сдерживанию Китая. Хуже того, он фактически поощрит упорство Китая, укрепив его нечестивый союз с Россией. Китай и Россия исторически были соперниками, и усиление КНР естественным образом должно встревожить Кремль. Но вместо этого две автократии заключили брак по расчету, чтобы противостоять тому, что они считают посягательством со стороны Запада.

Вместо того чтобы подталкивать Россию и Китай в объятия друг друга, США должны отучить Россию от ее дружеских отношений с Китаем. Подобно тому, как США в 1970-х годах обратились к Китаю, чтобы ослабить коммунистический блок, Байден и его европейские союзники должны попытаться заманить Россию на Запад. Готовность Байдена к проведению встречи с Путиным этим летом — шаг в правильном направлении. Хотя найти точки соприкосновения будет непросто, у США есть впечатляющий опыт работы с сомнительными режимами, когда они этого хотят.

Если Байден продолжит проводить излишне идеологический курс, он также рискует ослабить, а не укрепить солидарность мировых демократий. В конце концов, нельзя сказать, что европейские и азиатские партнеры Америки рвутся в драку с Китаем. В декабре прошлого года Европейский союз заключил инвестиционный договор с Китаем, несмотря на возражения приходящей администрации Байдена (хотя пока и непонятно, будет ли он ратифицирован Европейским парламентом). Точно так же Южная Корея, Япония и другие азиатские демократии по соседству с Китаем не заинтересованы в бурной конфронтации. Байден поступил бы мудро, если бы не заставлял союзников США делать столь сложный выбор.

Солдаты японских сил самообороны ждут корпуса морской пехоты США

Основатели самой Америки советовали проявлять терпение и сдержанность во внешней политике. США уже давно могут полагаться на силу своего примера для вовлечения других стран в лоно демократии. Теперь Вашингтон должен вернуться к этой игре вдолгую. Лучший способ для демократий распространять свои ценности — это навести порядок в собственных домах, чтобы в конечном счете они смогли победить нелиберальные силы, превзойдя их. США и их демократические союзники должны продолжать противостоять угрозам автократии; но они также должны зарезервировать место для сотрудничества по глобальным вызовам.