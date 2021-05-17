Тирасполь, , 09:51 — REGNUM В ходе 221 исследования в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 22 случая заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 48 720 человек. Из них победили инфекцию 46 699 человек, за последние сутки этот показатель не изменился.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1163 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток в республике подобных случаев не было.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 630 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 72 случая заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что в Приднестровье продолжается вакцинация от COVID-19. Согласно последним официальным данным, первую дозу произведённой в России вакцины «Спутник V» получили около 3 тыс. человек, препаратом AstraZeneca привились более 100 человек.

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