Ханты-Мансийск, 17 мая 2021, 09:49 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 17 мая региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 47 случаев.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 17 мая в Югре зарегистрировано 56 814 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 55 558 человек, 795 пациентов с COVID-19 скончались.