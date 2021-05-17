Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM В Петроградском районе Петербурга мужчина пробил голову 14-летнему школьнику, который задел качелями его несовершеннолетнюю дочь на детской площадке. Об этом 17 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. За последнее время это уже, как минимум, третий подобный случай в Петербурге.

Об избиении подростка в полицию заявила 44-летняя мать мальчика. По ее словам, вечером 16 мая на территории детской площадки во дворе дома 13 по Большой Зелениной улице в Петроградском районе Петербурга неизвестный мужчина напал на ее сына-гимназиста, после чего ребенку понадобилась медицинская помощь. У мальчика медики зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и перелом лобной пазухи. В состоянии средней тяжести школьника доставили в детскую больницу.

В этот же день полицейские задержали подозреваемого у парадной его дома. Обидчиком малолетнего оказался 33-летний директор коммерческой фирмы, который пояснил, что применил силу к ребенку после того, как школьник задел качелями его несовершеннолетнюю дочь.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Решается вопрос об избрании меры пресечения», — утончили в ведомстве.

Напомним, это не первый подобный случай. Так, 5 мая на детской площадке Красногвардейского района на 11-летнего мальчика с кулаками пошла бабушка другого ребенка, с которым у потерпевшего произошел конфликт. Этим случаем также заинтересовалась полиции. А в декабре 2020 года на детской площадке у дома 70/2 по проспекту Просвещения в Калининском районе мужчина сломал руку мальчику, который вступил в конфликт с его сыном.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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