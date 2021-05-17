Тегеран, , 09:50 — REGNUM При землетрясении, которое утром 17 мая произошло в северо-восточной части Ирана, пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на руководителя одного из подразделений Общества Красного Полумесяца в стране (ОКПИ) Мехди Валипура.

По словам последнего, в данный момент в северо-восточную часть страны было направлено 11 спасательных отрядов, которые будут оказывать помощь пострадавшим в результате данного сейсмосбытия.

При этом, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,3. Его эпицентр находился на расстоянии 50 км в юго-восточном направлении от города Боджнурд с населением 192 тыс. человек. Очаг подземных толков располагался на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано сейсмологами у берегов японского острова Хоккайдо.