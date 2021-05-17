Ташкент, , 09:48 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принес соболезнования в связи с кончиной народного артиста республики Баходира Юлдашева, сообщили 17 мая в пресс-службе главы государства.

Актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Баходир Юлдашев скончался 16 мая на 77-м году жизни. Соболезнования также выразили глава сената Узбекистана Танзила Нарбаева, спикер парламента Нурдинжон Исмолилов, премьер-министр Абдулла Арипов, министр культуры Озодбек Назарбеков.

Баходир Юлдашев родился 7 сентября 1945 года в Каттакургане Самаркандской области в семье актеров. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт.

Юлдашев в 27 лет стал главным режиссером и художественным руководителем Узбекского государственного академического драматического театра.

С 1984 по 2004 год работал художественным руководителем Узбекского государственного драматического театра имени Аброра Хидоятова. В 2009 году основал молодежный экспериментальный театр-студию «Дийдор».