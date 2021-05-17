Воронеж, , 09:46 — REGNUM Трассу в обход города Борисоглебск Воронежской области планируют открыть к 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области по итогам поездки в Борисоглебск 16 мая губернатора Воронежской области Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева («Единая Россия»).

По заявлению Алексея Гордеева, обновленный проект долгожданной для жителей Борисоглебска дороги пройдет госэкспертизу в июле. Стоимость реализации проекта оценивается в 12 млрд рублей.

«Буквально осенью будут объявлены торги на начальный этап строительства. Уже выделены первые 150 млн рублей. Мы будем вместе с губернатором Александром Викторовичем Гусевым просить подрядчиков открыть дорогу к юбилею города», — сообщил Алексей Гордеев.

Напомним, вопрос строительства обхода Борисоглебска (сейчас федеральная трасса проходит через центр города) обсуждается с 2016 года, тогда реализацию проекта оценили в 4,5 млрд рублей.