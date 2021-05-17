Чебоксары, , 09:46 — REGNUM В Чувашии первую прививку от COVID-19 сделали 15,6% населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 мая, было заявлено на планёрке в правительстве.

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В Чувашии поставили задачу наращивания темпов вакцинации, в том числе мобильные пункты иммунизации будут работать на новых площадках. По словам глава минздрава Владимира Степанова, всего получено 113 тыс. доз вакцины от COVID-19. Прививку первым компонентом сделали 91 945 жителей, что составляет 15,6% от численности населения. В России данный показатель составляет 19%. Завершили вакцинацию (то есть двумя компонентами) 11,5% жителей.

Чувашские власти обращают внимание на опасность новых штаммов коронавируса — индийского и африканского, которые сейчас регистрируются в других регионах и распространяются значительно быстрее, а последствия могут быть серьёзнее, чем при текущем штамме.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев завершил вакцинацию от COVID-19, сделав накануне прививку вторым компонентом. По его словам, он чувствует себя «так же хорошо», как после первой прививки, рекомендовав жителям пройти иммунизацию.

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