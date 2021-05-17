Кемерово, , 12:13 — REGNUM Жители Кемерова рассказали в социальных сетях о том, что охранник парка Ангелов запретил детям пользоваться качелями. Он сослался на распоряжение властей. Однако показать документ отказался, предложив горожанам самим найти его в интернете.

Качели

«Это парк Ангелов. Охрана детям запрещает качаться на качелях, объясняя, что есть распоряжение администрации заводского района (которое никто не показал по запросу), которое запрещает качаться на качелях гражданам в связи с тем, что вокруг качелей засыпали семена нового газона и до 20.05 качели будут недоступны. На мой вопрос, почему территорию не огородили лентой, ответили: «Интересный вопрос». Спустя 40 минут после моего обращения лента появилась, а объявления так и не было. Люди спокойно ходили по «вновь высаженному газону». Считаю высадку «нового газона» бесполезной тратой бюджетных средств, так как он вновь вытопчется, после того как разрешат качаться на качелях», — написала подписчица паблика «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте» .

При этом в комментариях к посту кемеровчане обсудили сам факт наличия качелей на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», где погибли дети.

«Блин, кто там ещё и на качелях жаждет качаться. Я на другую сторону дороги перехожу, когда нахожусь в том районе. Мне жутко от того места. А кому-то нормально, ничего и нигде не ёкает», — отметила Ольга С.

«60 человек, из них 34 ребенка. И это ужасно, когда горела и догорала, а ты, проходя мимо, понимаешь, что там люди и уже не помочь. Просто жутко становится», — уточнила Елена Ю.

А Антон Ш. считает, что «пять дней можно и потерпеть, зато газон в дальнейшем будет в порядке, не закрывать же весь парк».

Укладка газона Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Чтобы он не вытаптывался, есть специальные технологии. Если по технологии все делать: подготовить почву, засеять и ухаживать — всё будет нормально. Во многих странах Европы есть газоны в городских парках, по которым можно не только ходить, но и лежать. А если, как у нас, семена осоки или кошачьей травы раскладывать на землю — толку, действительно, мало», — написал Макс М.

«Вам нормально по-человечески (даже с юмором) объяснили, что территория временно закрыта для посещения. Вам даже объяснили причину! Что вам непонятно? Или вам обязательно надо, чтобы территория была огорожена красной лентой, колючей проволокой, стояла вооружённая гвардия, а вас травили газом и гнали дубинками по хребту? Видимо вам не хватает экстрима в жизни!» — отметил Николай А.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2019 года на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове открыли парк Ангелов.