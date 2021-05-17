Джакарта, , 09:45 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с премьер-министром Малайзии и султаном Брунея выступил с заявлением относительно растущей эскалации насилия на территории Палестины, сообщает Sindonews.

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Лидеры трех государств осудили атаки Израиля и выразили поддержку независимости Палестины.

«Мы решительно осуждаем неоднократные злоупотребления и вопиющую агрессию со стороны Израиля, направленные против мирных жителей на территории Палестины, особенно в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Израиль причинил страдания бесчисленному количеству людей, включая женщин и детей», — говорится в совместном заявлении глав Индонезии, Малайзии и Брунея.

Лидеры стран также призвали Генеральную Ассамблею ООН провести экстренное заседание для обсуждения ситуации в Палестине и выработки мирной резолюции с целью положить конец атакам со стороны Израиля.

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