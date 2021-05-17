Грозный, , 09:44 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечен наградой Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Его удостоили звания «Почетный фермер». Об этом сам руководитель Чечни 15 мая сообщил на своей странице в соцсети «ВКонктакте».

Церемония присвоения звания была приурочена к открытию в городе Аргуне крупного сельскохозяйственного объекта по производству семян зерновых и зернобобовых культур, который создала машино-технологическая компания «Стандарт-С».

«В ходе мероприятия мне присвоили звание «Почётный фермер» за большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства, за активную помощь фермерским хозяйствам региона. Я выражаю искренние слова благодарности президенту Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Николаю Плотникову за высокую оценку нашей деятельности», — написал Кадыров.