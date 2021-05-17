Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Миллиардер Билл Гейтс пытался ухаживать за своими подчинёнными, находясь в браке. О таких случаях пишет газета New York Times, ссылаясь на источники.

Так, в 2006 году Гейтс пригласил на ужин одну из сотрудниц Microsoft. Перед этим он присутствовал на презентации, которую проводила женщина.

«Если вам некомфортно, притворитесь, что этого никогда не было», — написал Гейтс в электронном письме.

Подчинённая миллиардера так и поступила, уточнил собеседник издания.

К другой женщине, сотруднице благотворительного фонда, Гейтс проявил внимание во время поездки в Нью-Йорк. На коктейльной вечеринке он предложил ей поужинать, но сотрудница засмеялась, чтобы уйти от ответа.

По словам подчинённых Гейтса, его «неуклюжие» попытки ухаживать за женщинами создавали некомфортную рабочую среду, однако давления на них он не оказывал и ультиматумов не ставил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Билл и Мелинда Гейтсы объявили о расторжении брака, который заключили в 1994 году.

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