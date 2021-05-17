Уфа, , 09:46 — REGNUM С минуты молчания в память о погибших в казанском лицее началось оперативное совещание в правительстве Башкирии. Об этом 17 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил членам правительства о трагедии в Казани и объявил минуту молчания.

«Это чудовищная трагедия, и мы искренне скорбим вместе с жителями Татарии и переживаем за пострадавших. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем выздоровления пострадавшим детям и взрослым. Прошу почтить их память минутой молчания», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что трагедия в Казани произошла 11 мая 2021 года. Вооружённый преступник ворвался в гимназию № 175 и начал там стрельбу. В результате погибли девять человек, включая семь школьников. Ещё свыше 20 человек пострадали и были доставлены в медучреждения.