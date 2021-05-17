Москва, , 09:43 — REGNUM Ради поездки за границу готов сделать прививку от коронавируса каждый пятый житель России (20%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Без всяких условий хотят вакцинироваться от. COVID-19 18% опрошенных. Не желают делать прививку 42%. Затруднились с ответом 20%.

Чаще о готовности привиться ради поездки за границу заявляют мужчины, чем женщины — 21% против 18% и люди моложе 34 лет (26%). Противников прививки больше среди граждан с доходом от 80 тыс. руб. (25%).

Опрос проведен 13−14 мая 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 406 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, против обязательной вакцинации от COVID-19 абитуриентов, поступающих в вузы, выступают три четверти жителей России (75%).

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