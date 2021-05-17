Москва, , 09:42 — REGNUM В России около 90% граждан работают сверхурочно, говорится в совместном исследовании международной компании Hays и «Хабр Карьера».

«90% опрошенных профессионалов сказали, что в настоящее время им приходится работать сверхурочно», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что треть из них работают сверхурочно от трех до пяти часов в неделю. 27% опрошенных перерабатывают еженедельно на 6−10 часов. 15% перерабатывают более чем на 15 часов еженедельно.

В опросе, проведенном в мае 2021 года, приняли участие 4 385 профессионалов и 545 работодателей — представителей российских и зарубежных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным рекрутингового агентства Superjob.ru, человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поисков высокооплачиваемой работы, надо постоянно учиться и повышать квалификацию, считают 34% жителей России.

Советуют работать больше и лучше 15%. Ещё 13% предлагают проявлять целеустремленность и инициативу. Уверены, что следует вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты, 12%.

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