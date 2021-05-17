Окленд, США, , 09:42 — REGNUM При стрельбе, которая произошла вечером 16 мая в городе Окленд (штат Калифорния), погибли как минимум два человека. Об этом 17 мая сообщает телекомпания NBC со ссылкой на заявление полиции.

Уточняется, что в настоящее время правоохранители ведут расследование данного происшествия.

При этом данные о подозреваемом в данном преступлении, а также о том, из-за чего произошла стрельба, не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая стало известно, что как минимум пять человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Нью-Йорке.