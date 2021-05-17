Оренбург, , 09:41 — REGNUM Министр физической культуры и спорта Оренбургской области Сергей Салмин за 2020 год задекларировал доход в размере 7 681 153 рубля. Информация об этом обнародована на сайте ведомства.

Глава минспорта владеет шестью земельными участками, площадь которых варьируется от 885 до почти 109 тыс. квадратных метров. Кроме того, в собственности чиновника числится три жилых дома (51,7 кв. м, 252,2 кв. м, 420,7 кв. м), а также нежилое помещение (131,3 кв. м) и автомобиль BMW.

Напомним, на должность министра физической культуры и спорта региона Салмин назначен в декабре 2020 года. До этого является главой Бузулука (2018−2020 годы). Доход за 2019 год составлял 12,9 млн рублей.