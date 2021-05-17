Любим, Ярославская область, 17 мая 2021, 09:41 — REGNUM 15 мая в Любиме Ярославской области из-за сильного ветра с дождём образовался смерч. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
В результате стихийного бедствия в Любиме и округе были повалены деревья, оборваны линии электропередач. В основном от сильного ветра пострадали крыши — частично повреждены 17 жилых домов, здание детского сада и гараж для школьных автобусов.
Из-за смерча без электричества остались около 600 человек. Сейчас электроснабжение частично восстановили. Региональные власти ввели в городе режим ЧС.
С 17 мая специалисты фонда капремонта начнут оказывать помощь по ремонту повреждённых крыш на трёх многоквартирных домах. Сейчас управляющая компания перекрыла крыши временным материалом.
Также частичные компенсации на восстановление крыш получат и владельцы двадцати шести частных домов.
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