Любим, Ярославская область, 17 мая, 2021, 09:41 — ИА Регнум. 15 мая в Любиме Ярославской области из-за сильного ветра с дождём образовался смерч. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarnews.net Последствия смерча

В результате стихийного бедствия в Любиме и округе были повалены деревья, оборваны линии электропередач. В основном от сильного ветра пострадали крыши — частично повреждены 17 жилых домов, здание детского сада и гараж для школьных автобусов.

Из-за смерча без электричества остались около 600 человек. Сейчас электроснабжение частично восстановили. Региональные власти ввели в городе режим ЧС.

«Эвакуация людей из-за частичных разрушений кровель не потребовалась. Дети из сада, в котором пострадала крыша, будут распределены по другим дошкольным учреждениям до окончания ремонта», — отметили в правительстве.

С 17 мая специалисты фонда капремонта начнут оказывать помощь по ремонту повреждённых крыш на трёх многоквартирных домах. Сейчас управляющая компания перекрыла крыши временным материалом.

Также частичные компенсации на восстановление крыш получат и владельцы двадцати шести частных домов.