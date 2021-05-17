Тбилиси, , 09:41 — REGNUM Спикер парламента Грузии Каха Кучава прибыл с официальным визитом в Брюссель. Об этом 17 мая сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, визит Кучавы в Брюсселе продлится с 17 по 20 мая. В ходе визита запланирована его встреча с председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли.

Кроме того, предусмотрены встречи главы грузинского парламента с комиссаром ЕС по вопросам расширения Оливером Вархейем и заместителем генерального секретаря НАТО Мирчем Джоаннэ. Также Кучава планирует встретиться с представителями европейских политических партий.

Стоит отметить, что Кучаву выбрали спикером парламента 27 апреля. Его выдвинули кандидатом на эту должность в связи с отставкой Арчила Талаквадзе.