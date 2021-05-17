Ростов-на-Дону, , 09:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону рядом со стадионом «Ростов Арена» произошло ДТП, в результате которого пострадали двое сотрудников полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла 16 мая примерно в 13:20 на улице Леворбережной. По предварительным данным, 34-летний водитель Shkoda Rapid при совершении манёвра не убедился в его безопасности, не предоставил преимущество Toyota Fortuner и столкнулся с ним. Внедорожник отбросило на припаркованный патрульный автомобиль Lada Granta, в салоне которого находился инспектор ДПС. От удара полицейскую машину отбросило в сторону, при этом сбив инспектора ДПС, осуществляющего надзор за дорожным движением, уточнили в ведомстве.

В результате аварии пострадали два человека.