Москва, , 09:39 — REGNUM Известие о том, что бизнес готовится к «запредельным» ценам на сахар в 2022 году, в своем телеграм-канале прокомментировал доктор экономических наук Никита Кричевский. По его мнению, своими действиями сахарники «намерены похоронить правительство Мишустина»:

Сахар Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Коммерсантъ» аккуратно подводит статусных читателей, а именно на них рассчитана публикация, к выводу, что в итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной». И решить проблему за счет интервенционного фонда в этом году уже не удастся: текущие объемы законтрактованы, необходимо ждать нового урожая или закупать дорогой импортный сахар.

Никаких конструктивных предложений производителями и трейдерами не выдвигается. Маслица в огонек провластного раздора добавляет тупенькая позиция ОЗК (Объединенная зерновая компания — прим. ИА REGNUM): компания готова отгрузить 25 тыс. т сахара к 1 июня промышленным потребителям по 43,5−46 руб./кг с НДС с доставкой в Москву. Хотя отпускная цена, действующая до 1 июня, директивно установлена в 36 руб./кг, а розничная — 46 руб./кг.

Веселая получается конфигурация. Сахарники не только мстят за весеннее публичное унижение, но и вместе с другими агрохолдингами и щедро оплачиваемыми лоббистами своих интересов намерены похоронить правительство Мишустина нынешней осенью».

Никита Кричевский задается вопросом, чем на эти действия ответит российское правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с окончанием 1 июня срока соглашения о фиксации цен на сахар, Минсельхоз разрабатывает новые меры регулирования рынка. Речь идет о создании интервенционного фонда, а также об утверждении ежегодной квоты для беспошлинного импорта. Также министерство будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь крупным торговым сетям.

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