Шебекино, Белгородская область, , 09:41 — REGNUM Тела женщины и мужчины обнаружены в квартире по улице Московской в городе Шебекино Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Супружеская пара отравилась продуктами горения из-за работы принудительной вытяжки.

По предварительным данным, хозяева самостоятельно установили в ванной комнате принудительную вытяжку. При её работе одновременно с включенным водонагревателем и закрытом окне в квартире образовалась «обратная тяга» и продукты горения начали попадать внутрь квартиры. Квартиру погибших вместе со следователями осмотрели специалисты газовой службы, проверили исправность водонагревателя и вытяжки. В управляющей компании изымается документация, касающаяся заключения договора на обслуживание вентиляционных каналов и проведения профилактических работ.

В СК назначили доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.