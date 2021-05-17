Москва, , 09:36 — REGNUM Однодозная вакцина «Спутник Лайт» после поступления в гражданский оборот будет стоит не более 342,36 рублей. Такую предельную отпускную цену на препарат согласовала Федеральная антимонопольная служба.

Вакцина «Спутник V» Minzdrav.gov.ru

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"Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину «Спутник Лайт». Она составит 342,36 рублей без НДС за дозу», — говорится в сообщении на сайте ФАС.

В ведомстве уточнили, что вакцина «Спутник Лайт» является аналогом первого компонента «Гам-КОВИД-Вак». Она станет четвёртой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.

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Напомним, на сегодняшний день в России для вакцинации доступны три двухкомпонентные вакцины, предельные цены на которые ранее были согласованы ФАС России: «Спутник V» — 866, 81 рубля, «ЭпиВакКорона» — 842,02 рубля и «КовиВак» — 866 рублей. Все они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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