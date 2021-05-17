Москва, , 09:37 — REGNUM В ряде регионов России в ближайшие дни индекс ультрафиолетового излучения будет достигать отметок, соответствующих высокому риску вреда для кожи и глаз. Об этом 17 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни, до вторника, будет повышенный уровень ультрафиолетового излучения, достигающий отметки 6−7 на самом юге ЦФО: в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях», — приводит его слова РИА Новости.

При этом синоптик подчеркнул, что такой индекс является заметным и в это время надо стремиться избегать нахождения в полуденные часы на солнце, а также закрываться от него с помощью одежды и головных уборов.

Также Вильфанд добавил, что высокие индексы ультрафиолетового излучения в это время будут на всей территории Северо-Кавказского федерального округа.

«В понедельник, вторник практически весь СКФО будет в диапазоне 6−7 ультрафиолетового индекса», — пояснил он и добавил, что в районе Сочи данный индекс в этот период достигнет восьми единиц.

Кроме того, синоптик рассказал, что также повышенный уровень ультрафиолетового излучения в это время будет наблюдаться на юге Пензенской, Саратовской и Самарской областей, а также на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в связи с очень высокими значениями температуры воздуха в столице России днем 17 мая объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.