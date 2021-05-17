Саранск, , 09:32 — REGNUM В Мордовии проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчины на железной дороге. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

По предварительным данным, вечером 14 мая на 97 км перегона Нуя Чамзинка местный житель 1996 года рождения был травмирован пассажирским поездом, который следовал по маршруту Казань — Адлер. Пострадавший был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливают совместно с представителями УТ (Управления на транспорте) МВД России по ПФО (Приволжскому федеральному округу) и специалистами Горьковской железной дороги (ГЖД).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГЖД, в январе-апреле 2021 года число случаев травмирования граждан на железной дороге выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего пострадали 47 человек, 33 из которых скончались. Основными причинами несчастных случаев являются хождение по железнодорожным путям, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, а также получение травмы от электротока контактной сети.