Бухарест, , 09:34 — REGNUM В сети появились рендерные изображения бюджетного кроссовера Dacia Bigster. Рендеры автомобиля размещены на сайте издания Auto Express.

Кроссовер Dacia Bigster Auto Express

Будущая новинка предназначена для европейского рынка. В модельной линейке компании Bigster займет место на ступень выше Duster.

Концепт нового кроссовера под названием Renaulution был представлен в январе 2021 года в рамках представления новой стратегии развития компании Renault.

В основу серийной версии модели ляжет платформа CMF-B. Эта «тележка» уже используется на новых Logan и Sandero. В движение Bigster будет приводить трехцилиндровый турбированный движок рабочим объёмом один литр производительностью 90 л. с.

Официальная премьера нового автомобиля состоится в 2025 году.

Ранее компания Dacia провела в Румынии дорожные испытания семиместной версии кроссовера Duster под названием Grand. Длина автомобиля составляет около 4500 мм. В качестве силового агрегата у модели дизельный агрегат на 1,5 л. Также будет доступен бензиновом турбодвигатель на 1,3 л.

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