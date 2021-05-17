Улан-Удэ, , 09:30 — REGNUM На выходных в столице Бурятии Улан-Удэ стартовал капитальный ремонт трамвайных путей. Работы ведутся по улице Чертенкова — от улицы Юного Коммунара до улицы Сенчихина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

По словам мэра Игоря Шутенкова, пути на этом участке не ремонтировались за все 24 года эксплуатации. Всего к наиболее проблемным участкам отнесено 2,4 км путей.

«Ремонтировать пути в Улан-Удэ начали еще в 2017 году, но малыми объёмами, а с 2019 мы стали делать большими участками. Из 54 километров трамвайных путей — половина была в полуаварийном состоянии. За это время отремонтировано порядка 8 км — самых критичных и ненадежных», — отметил он.

Работы ведёт компания «СМП-398». Стоимость ремонта составит 99 млн рублей, а завершить его планируют к сентябрю.

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