Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Израилю и Палестине следует прекратить конфликт, который уносит человеческие жизни. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в телефонном разговоре с главой МИД Египта Самехом Шукри, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

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Прайс проинформировал, что главы американской и египетской дипломатий обсудили проблему насилия в Израиле, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Блинкен и Шукри подчеркнули важность крепкого стратегического партнерства Вашингтона и Каира.

«Госсекретарь вновь призвал все стороны к деэскалации напряженности и прекращению насилия, которое унесло жизни израильских и палестинских мирных жителей, включая детей», — отмечено в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, Блинкен также обсудил конфликт Израиля и Палестины с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом.

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