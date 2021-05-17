Севастополь, , 09:28 — REGNUM Более 40 тыс. человек собрала акция «Ночь музеев» в Севастополе в ночь с 15 на 16 мая, сообщили в пресс-службе правительства города-героя. Акцию провели в офлайн-формате.

В ночь с 15 на 16 мая свои двери для посетителей открыли все музеи города, были организованы не только выставки и экскурсии, но и лекции, мастер-классы, кинопоказы и театральные представления — все мероприятия проводились бесплатно. Только площадки Херсонеса Таврического посетили 12 тысяч человек. Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого представил интерактивный вернисаж «Ожившие картины», в филиале Музея Черноморского флота состоялась выставка с уникальными раритетными экспонатами из закрытого фонда музея. Посетителей принимали Малахов курган, Панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.», диорама на Сапун-горе «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». В целом Музей обороны Севастополя посетили 17 тысяч человек. На смотровой площадке Константиновской батареи были организованы уникальные экскурсии под открытым небом «История Севастополя» с обзором героической батареи и ночного Севастополя.

Акция «Ночь в музее» проводится в России с 2007 года. В 2020 году в Севастополе, как и в большинстве российских регионов, мероприятия акции проводились в онлайн-формате из-за пандемии.