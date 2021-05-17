Москва, , 09:28 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в план по реализации Стратегии развития экспорта услуг, сообщает 17 мая сайт правительства РФ.

Документ был утверждён в 2019 году и рассчитан до 2025 года. Изменения дополняют его шестью новыми мероприятиями.

В частности, получит поддержку экспорт медицинских услуг. С 2022 года начнут компенсироваться расходы медорганизаций на получение международных сертификатов «Качество и безопасность медицинской деятельности» и аккредитации на соответствие стандартам Объединённой международной комиссии (Joint Commission International, JCI).

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В образовательной сфере до конца мая разработают план действий по развитию экспорта общего и среднего профессионального образования. Будет проведён анализ конкурентный преимуществ российских программ, исследованы спрос и предложение на услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ представило список из 32 проектов, которые могут получить финансирование из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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