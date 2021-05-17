Чебоксары, , 09:28 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев сделал вторую прививку от COVID-19. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 17 мая, на планёрке в правительстве.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

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Открывая заседание, руководитель республики поднял вопрос о борьбе с коронавирусом и наращивании темпов вакцинации, подчеркнув, что в текущих условиях — это «панацея» от распространения и заболевания COVID-19.

«В прошлые выходные получил второй компонент. Могу доложить, что чувствую себя хорошо. Перенёс так же, как и первую прививку. Рекомендую», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава Чувашии Олег Николаев сделал первую прививку от COVID-19, отметив, что перенёс иммунизацию хорошо. По его словам, последствия прививки он «практически не заметил».

Напомним, чувашские власти рассчитывают, что к осени 2021 года вакцинацию от COVID-19 пройдут 570 тыс. жителей, что позволит выработать коллективный иммунитет. Всего в Чувашии живут 1,2 млн жителей.

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