Москва, , 09:25 — REGNUM Больше учиться, быть решительнее и ничего не бояться посоветовали бы самим себе жители России в начале карьеры. Таковы итоги исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Респонденты отвечали на вопрос, чтобы им стоило сделать при возможности начать карьеру заново. Больше учиться порекомендовали бы себе 14% опрошенных, быть решительнее и ничего не бояться — 11%, сменить сферу деятельности — 8%.

Ещё 6% похвалили бы себя и посоветовали продолжать выбранный путь, 6% порекомендовали бы работать больше, а 3% — принимать взвешенные и обдуманные решения.

Также опрошенные посоветовали бы себе быть самостоятельными и терпеливыми, заниматься любимым делом, беречь здоровье, не сдаваться, верить в себя, избавиться от вредных привычек и лени.

Опрос проходил с 7 по 11 мая во всех федеральных округах России. Он охватил 1600 респондентов старше 30 лет.

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