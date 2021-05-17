Москва, 17 мая, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В связи с очень высокими значениями температуры воздуха в столице России днем 17 мая объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Это 17 мая следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Солнце над городом

«Оранжевый — погода опасна», — отмечается в сообщении и добавляется, что в этом случае имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Также уточняется, что период предупреждения о жаре выше +30 °C действует в Москве с 11:00 17 мая до 18:00 18 мая. При этом в Москве и Московской области до 21:00 17 мая действует предупреждение о сильном ветре, отдельные порывы которого местами будут достигать скорости до 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что штормовое предупреждение в связи с жарой объявлено в Воронежской области.