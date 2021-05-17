Москва, , 09:25 — REGNUM В парках Москвы открываются лодочные станции. Пункты проката уже начали работать в шести парках, сообщается на портале мэра столицы.

Москвичи и гости столицы смогут арендовать весельные лодки или катамараны и полюбоваться красотой природы. Лодочные станции будут работать ежедневно до конца теплого сезона.

Чтобы взять напрокат лодку, необходимо приобрести билет. На некоторых лодочных станциях также попросят оставить залог, который вернут после катания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в парке усадьбы Люблино в Москве построили новую лодочную станцию.

Читайте подробнее: На берегу Люблинского пруда в Москве построили лодочную станцию